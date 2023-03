“A Marlene não queria uma paquita negra”, diz Xuxa

Apresentadora esteve no programa Altas Horas e recebeu o relato de Adriana Bombom diante do sucesso das Paquitas

O clima entre Xuxa e Marlene Mattos já não é dos melhores e agora então deve ter ficado ainda pior. A apresentadora revelou no programa Altas Horas que a sua empresária não queria Paquitas negras. Adriana Bombom estava no programa e ainda deu o seu relato, dizendo que foi figurante do programa em 1996.

“A Marlene não queria uma paquita negra, mas eu fiquei encantada com a beleza dela”, contou Xuxa.

Bombom ainda deu o seu relato: “O meu sonho era poder invadir aquela televisão para estar lá e ser uma paquita, mas eu sei que meu sonho estava muito longe, até porque as paquitas eram loiras e eu sabia que não podia estar ali pela cor, por eu ser negra”, disse.