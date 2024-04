‘A mais gostosa que já transei’, diz Deborah Secco ao lembrar de sexo com uma mulher

Amigas, eu não sei vocês, mas eu tô amando esse episódio do Surubaum, talk show do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que teve duas convidadas que eu amo muito: as atrizes Deborah Secco e Fabiana Karla.

E durante o papo, Deborah se lembrou de uma relação que teve com uma famosa e deixou todos mega curiosos com a história.

“Eu tive uma mulher, juro, pra vocês, que era tipo um copo d ‘água. [Eu engoli] tudo. E foram vários copos d ‘água, assim, na minha cara, molhava meu cabelo, juro. Essa foi sem dúvida a mulher mais gostosa com quem eu já transei. E ela sabe quem é”, disparou sem citar o nome da famosa.

Gagliasso aproveitou para pedir que a amiga mandasse um beijo para sua ex. “Ela sabe quem é, ela sabe. Ela é famosa”, comentou.