“A maior alegria da minha vida ela se parecer meu pai”, declara Virgínia

Influenciadora usou as redes sociais para agradecer que os seus seguidores acreditem que Maria Flor se pareça com seu pai

Ai gente, caiu um cisco aqui no meu olho. Virgínia Fonseca usou as redes sociais para lembrar do seu falecido pai e dizer que fica feliz quando os seus seguidores acreditam que a sua filha mais velha se pareça com a figura paterna da lira.

“Vocês falam muito que ela parece meu pai… A maior alegria da minha vida se ela parecer meu pai mesmo”, escreveu ela.

A influenciadora colocou uma enquete antes e os internautas disseram que ela se parecia muito com o avô, já falecido. Ai gente, meu coração fica mole desse jeito.