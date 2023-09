A Kéfera está solteira? Internautas suspeitam que o seu relacionamento tenha chegado ao fim

Após aparecer sem aliança e apagar fotos do feed, internautas suspeitam que a atriz tenha terminado seu relacionamento.

Meus amores, na tarde desta terça-feira (19), enquanto dava aquela navegada nas redes sociais me deparei com uma foto da atriz, maravilhosaa, Kéfera Buchmann, porém, além do resultado incrível que a sua lipoaspiração teve algo me chamou bastante a atenção em seu post.

Na foto, que Kéfera está posando na frente de um espelho de elevador com um top e um short de malha azul, é possível ver que a atriz não está usando mais uma aliança, o que fez com que eu me questionasse se o seu relacionamento com o seu até o então namorado.

Curiosa que sou, resolvi dar aquela stalkeada básica na gata, e além de perceber que ela apagou todas as fotos que o gato apareciam, ela respondeu a um comentário que uma fã fez em sua última publicação de forma beeem sugestiva, confiram:

Mas e aí, o que vocês acham? Será que a nossa querida Kéfera voltou a fazer parte do nosso time dos solteiros?