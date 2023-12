A justiça permitiu que Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, possa se encontrar com o filho?

Amores, sobre o caso Ana Hickmann, já sabíamos que o empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora não podia se aproximar dela e muito menos do filho, Alexandre Junior. Mas, segundo o Diário Oficial de Justiça, ficou determinado que o empresário poderá voltar a ter contato com o menino nos próximos dias.

Essa decisão da juíza da Vara de Violência Familiar destacou que a proximidade de Alexandre Correa com parentes de Ana “não obsta o direito de visita e acesso do averiguado ao menor”. “Assim, a fim de evitar-se evidente prejuízo à criança, enquanto não estabelecido regime de visitas na Vara de Família competente, estas deverão dar-se por intermédio de terceiros”, completou.

De acordo com as informações publicadas pela revista Quem indicam que a magistrada concentrou sua atuação exclusivamente na medida protetiva solicitada por Hickmann durante uma audiência realizada na tarde da última sexta-feira (1). Os advogados das partes estiveram presentes, e a decisão inicial foi modificada, permitindo que Alexandre possa se encontrar novamente com seu filho.