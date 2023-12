Virgínia é acusada de roubar cenário do programa da Tata Werneck

A influenciadora, que foi contratada pelo SBT, gravou o piloto de seu programa, que deve ir ao ar em 2024.

Amores, há pouco tempo o SBT anunciou que a influenciadora Virginia é uma de suas mais novas contratações e apostas para 2024. Porém, o suposto programa que será apresentado pela loira ainda nem foi lançado e já está dando o que falar.

Recentemente, foram divulgados alguns registros do piloto que Virginia gravou na emissora, e o que mais chamou a atenção do público foi a semelhança do cenário do programa da influenciadora com o cenário do programa Lady Night, da Globo, que é apresentado por ninguém menos que a maravilhosíssima Tata Werneck.

Após ser duramente criticada e acusada de roubar a estética do programa de Tata, Virginia explicou que o cenário que ela gravou na verdade é do programa The Noite, que é apresentado pelo Danilo Gentili.

“Esse não é nosso cenário… Pegamos emprestado do Danilo Gentili. Gratidão Danilo!!”, explicou a influenciadora.