A Glória Groove de JLo ficou a cara da Fernanda Souza em “Toma Lá, Dá Cá”

Glória Groove ficou a cara de Isadora Dassuan de Toma Lá Dá Cá. A drag queen ganhou o prêmio do Show dos Famosos.

Glória Groove ganhou o Show dos Famosos no último domingo. Eu vi e gritei: Isadora Dassuam?!

Que Glória Groove é uma das melhores artistas desta geração ninguém tem dúvida. Seu desempenho no “Show dos Famosos”, apresentado por Luciano Huck, é algo invejável! Com isso a drag queen conquistou o prêmio desta edição, o troféu e um carro zero quilômetro. Bacana não?

Foto: Reprodução

Ao longo da edição, Glória interpretou grandes nomes da música nacional e internacional como Ana Carolina, Justin Timberlake e Fergie. Sempre elogiada pelo Juri, a drag queen foi por um caminho crescente, até que sua última apresentação foi ninguém menos que a sexy e maravilhosa Jennifer Lopez.

Foto: Reprodução

Foi impossível não fazer uma brincadeirinha com a transformação de Glória Groove, tanto que ela lembrou um personagem muito engraçado do programa de comédia “Toma Lá, Dá Cá”. A comparação foi inevitável com Isadora Dassuam, interpretada por Fernanda Souza.

O fato é que Glória mereceu muito! Artista completa é assim amores!

Será que posso chamar GG de Olho junto, apelido de Isadora?