“A Globo não merecia”, declarou Sonia Abrão sobre o depoimento que Faustão mandou para o Domingão com Huck

Apesar da crítica, a apresentadora afirma que chorou horrores ao assistir a homenagem que foi exibida na noite de ontem (08).

Meu amores, eu já contei para vocês sobre o magnífico programa que a Globo preparou em homenagem aos lendários apresentadores Gugu Liberato e Faustão, que foi ao ar na noite de ontem (08). Diante disso, afirmando que essa foi a homenagem mais linda dos últimos tempos dentro da TV Brasileira, a apresentadora Sônia Abrão deu a sua opinião sobre o programa, que contou com a participação de uma dos filhos dos apresentadores.

“Eu acho que a batalha do LIP SYNC entre João Augusto, filho do Gugu, e João Guilherme, filho do Faustão, foi a homenagem mais bonita da TV dos últimos tempos! O Domingão do Huck emocionou o Brasil! Chorei litros!, iniciou Abrão, que continuou:

“A ideia de recriar os cenários do Domingo Legal e do Domingão do Faustão no palco de Luciano Huck, foi genial e levou o público direto pra uma viagem no tempo! A escolha das imagens dos dois antigos programas foi primorosa, principalmente as de João Augusto e João Guilherme ainda crianças ao lado dos pais. Comovente!”, analisou a apresentadora.

Contudo, ela também falou da generosidade de Faustão ter aceitado a gravar um depoimento para ser transmitido no programa, afirmando que a emissora não merecia tanto carinho, por não ter lhe dado nem a chance de se despedir no palco que foi dele durante 33 anos.

“Faustão foi de uma generosidade total ao gravar depoimento ao Domingão, que por 33 anos foi dele. A Globo não merecia, já que não deu a ele nem o direito da despedida no ar, mas a amizade com Huck falou mais alto!”, finalizou Sonia.