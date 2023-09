“A gente quer realmente aumentar a família”, dispara Lore Improta

A dançarina e esposa de Léo Santana revela detalhes sobre os planos do casal para ter mais filhos

A fábrica de bebês de Lore Improta e Léo Santana ainda não está fechada e nem tem planos de fechar tão cedo. O casal contou que tem planos de aumentar a família e ter mais filhos além de Liz, a primogênita do casal.

“Eu me programo. Penso muito no meu trabalho, na minha carreira na minha família. Quero curtir Liz e ela demanda muito da gente, né? Imagina eu grávida ali com uma nenenzinha no colo”, disse ela.

Lore já contou que está se planejando para o próximo herdeiro. “Eu estou me programando. A gente quer realmente aumentar a família”, contou.