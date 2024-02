“A gente está muito presente com ela, controlando remédio, controlando todas as orientações”, dispara pai de Vanessa Lopes

Após a saída de Vanessa Lopes do BBB 24, muito se falou sobre a saúde mental dela aqui fora, o pai dela contou que deu todo o apoio e essa foi a diferença no tratamento da influenciadora. Alisson abriu os seus stories e contou detalhes sobre o tratamento da filha.

“Eu, como pai, fui correndo entender. Falei com o programa: ‘Olha, como é que ela está? Como é que eu faço para buscar minha filha? Como é que eu vejo ela?’. [É ter] essa prontidão, esse dinamismo diante de um quadro”, declarou. “O importante para nós é acelerar, é a gente atuar o quanto antes a gente. buscar ajuda, buscar um profissional o quanto antes e medicar.”

Na visão de Alisson, o grande problema é que muitas pessoas ainda não tratam a saúde mental da maneira que tratam outras doenças. “A gente precisa tratar na mesma importância”, ressaltou. “Queria deixar essa dica aqui para todos vocês e dizer que desde o momento que a gente pegou a Vanessa no aeroporto, a gente mudou um pouco a nossa rotina. A gente está muito presente com ela, controlando remédio, controlando todas as orientações [médicas].”