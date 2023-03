A fila andou para Rafa Kalimann e José Loreto dá unfollow na ex

Apresentadora apareceu aos beijos com um novo affair no Rio de Janeiro e recebeu o unfollow do ator

Ai gente, o que foi o romance de Rafa Kalimann e José Loreto, né? Se nós achávamos que o relacionamento iria longe, morremos na praia, afinal ele não durou tudo que poderia. O que não podemos negar é como a relação acertou os dois, mexendo com seus corações ( e os nossos). A musa apareceu com um novo affair e acabou recebendo o unfollow do seu ex-romance. José Loreto não deixou de dar unfollow na gata depois que ela apareceu aos beijos em um dia de sol na praia do Rio de Janeiro. Desde o fim da relação dos dois, ele vinha mostrando que não estava confortável em continuar seguindo ela, afinal, ela já estaria em outra. Eita!