A fila andou! Lexa fica com ator durante viagem ao Nordeste

A cantora de funk anunciou o fim de seu casamento com o também cantor MC Guimê há pouco menos de um mês

Meus amores, ontem (17) contei para vocês que o cantor MC Guimê cobriu a tatuagem do rosto de sua ex-esposa, a também cantora Lexa, que ele havia feito em uma de suas pernas, porém, não é só ele que tem novidades não.

Desde que anunciou a sua última separação, a Lexa vem deixando beem claro que está disposta a aproveitar, da melhor forma possível, a sua vida de solteira, diante disso, durante uma recente viagem a Fernando de Noronha, segundo o site OFuxico, a fila da cantora começou a andar e ela ficou com o ator Ricardo Vianna.

De acordo com as fontes do site, o envolvimento entre os famosos não parou em um simples beijo não, afinal, os dois chegaram a curtir alguns momentos juntinhos durante a viagem .