A Fazenda: Yuri é o primeiro fazendeiro do reality

Yuri Meirelles se deu bem na primeira prova do reality da Record e levou o título e benefícios de primeiro fazendeiro da Fazenda

Yuri Meirelles está sendo um ótimo jogador na Fazenda,mas ele ainda não sabe que o bicho pegou aqui fora depois que ele dormiu com Nathália Valente. O modelo do clipe de Anitta levou a melhor ontem (20) e levou o título de fazendeiro da semana na prova com os peões.

A prova levava em consideração a habilidade dos participantes e ficou acirrada entre Márcia Fu, Cariucha, Radamés, Yuri Meirelles e WL. Os participantes tinham que chutar bolas no gol e a cada chute eram acumulados pontos, que eram maiores de acordo com a distância do gol.

Yuri foi o vencedor com 210 pontos no final da competição, agora quero ver como ela vai desenvolver e distribuir as atividades aos peões e colegas.