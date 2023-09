A Fazenda: Rachel Sheherazade, Lucas, André Gonçalves e Nathalia. Quem sai?

Os peões ainda poderão escapar da berlinda na noite de eliminação e voltar como fazendeiros do reality diante da prova que acontece nesta quarta (27)

A Fazenda mal começou e já temos a primeira berlinda para eliminar alguns peões do reality. Após votação da casa Rachel Sheherazade, Lucas, André Gonçalves e Nathalia estão com os dias contados no reality da Record.

Ah, vale lembrar que os peões ainda podem lutar pela sua permanência na prova que será realizada nesta quarta (27). Nathalia está direto na roça e não tem direito a competir.

Quem sair vencedor da prova volta direto para a sede como fazendeiro da semana. Amei?