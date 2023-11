A Fazenda: Márcia Fu, Sander Mecca e Lucas Souza. Quem sai?

A oitava roça foi formada e os dias dos peões estão contados no reality da Record

Minha gente, a Fazenda vai cada vez mais se aproximando do fim e o nome dos peões vão parar na roça. Essa semana tivemos a formação da oitava roça do reality com Márcia, Sander e Lucas Souza. Os três disputam entre si pela permanência no reality.

Apenas Lucas, Sander e Jaquelline participaram da disputa pelo chapéu de fazendeiro. Márcia acabou vetada pelo ex-Twister durante a formação da roça, que aconteceu na terça (14).

Lucas duelou a dinâmica com Jaqueline e os dois se enfrentaram por mais de 20 minutos. Sander chegou a soprar algumas respostas para ele, mas a voz vazou no microfone e Lucas reclamou pela ajuda a sua companheira. Para quem vai a torcida?