A Fazenda: Darlan Cunha é eliminado do reality da Record

O peão também ficou conhecido como Laranjinha e deixou a fazenda ao travar um embate entre Tonzão e Sander na segunda roça

Darlan Cunha, o Laranjinha, levou a pior no embate na segunda roça da Fazenda e saiu do reality. O resultado da segunda roça veio nesta quinta (05), com a saída do muso. Vale ressaltar que ele enfrentou Tonzão Chagas e Sander Mecca na roça da semana.

Laranjinha recebeu apenas 4,43% dos votos do público para continuar no reality. Logo, ele foi eliminado e os outros rapazes continuaram na rodada pelo prêmio milionário.

Darlan Cunha foi indicado para a roça por Jaquelline, que foi a mais votada pelos participantes e teve o poder de puxar um peão da baia.