A Fazenda 15: Tonzão, Jaquelline, Laranjinha e Sander são indicados para roça

A segunda berlinda do reality já tem alguns nomes e podemos esperar muito fogo no feno nesta segunda leva de peões que podem ter seus dias contados no reality

A segunda roça da Fazenda 15 está quase formada, afinal, um peão ainda pode se salvar da berlinda. Nesta terça (03), Tonzão, Jaquelline, Darlan Cunha/Laranjinha e Sander podem estar com seus dias contados pela votação da casa e dos peões. Nadja Pessoa leu os Poderes do Lampião e decidiu ficar com o Poder Branco e dar o Poder Laranja para Rachel Sheherazade. Na sequência, o fazendeiro André Gonçalves indicou Tonzão direto para a roça. A mais votada pelos peões para a roça foi Jaquelline, mas Nadja usou o seu poder para anular dois votos, ou seja, ela puxou alguém para baia e escolheu Darlan Cunha. Os participantes fizeram o Resta Um e quem sobrou no jogo foi Sander, que ocupou o quarto banquinho da roça. Tonzão foi vetado da prova do fazendeiro.