A Fazenda 15: Cezar, Jaquelline, Yuri e Nadja. Quem sai?

A noite de formação da roça foi quente, com os peões afetados com a linha final do reality da Record que animou as redes sociais

Mais uma berlinda está formada e minhas fofoqueiras já estão animadas para fazer suas apostas nos peões da Fazenda 15. Cezar Black, Jaquelline Grohalski, Yuri Meirelles e Nadja Pessoa vão disputar uma vaga no reality para permanecer até o pódio final. Tonzão mandou Cezar Black direto para o primeiro banquinho da roça da semana. Depois, Tonzão precisou escolher entre Nadja e Jaquelline para roça, resolvendo mandar Jaque. A ex-BBB ainda puxou Yuri para baia junto com ela. No Resta Um quem sobrou foi Radamés e com o Poder BRnaoc ele conseguiu se salvar, trincando o seu lugar por Nadja e fechando a berlinda.