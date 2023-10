A Fazenda 15: Cariucha, Márcia, Shay e Yuri. Quem sai?

A terceira roça do reality teve os nomes dos peões cotados e um deles pode se salvar da berlinda na Prova do Fazendeiro, o restante está com os dias contados

Mais uma roça foi formada dentro da Fazenda e minhas fofoqueiras amanheceram acaloradas com a possível saída de uma dos peões citadas.Na terceira berlinda do reality temos: Cariucha, Márcia Fu, Shay e Yuri Meirelles. Vale ressaltar que um deles pode se salvar na Prova do Fazendeiro. Lucas Souza decidiu ficar com o Poder Branco para si e deu o Poder Laranja para Rachel. Ao abrir o Poder Branco, ele descobriu que estava imune e ainda poderia dar o poder para outra pessoa, elegendo Rachel. Na sequência, a fazendeira Jaquelline indicou Cariucha direto para a roça. A votação da sede teve Márcia Fu como a mais votada. Por sua vez, Márcia teve o poder de puxar um integrante da baia para a roça e escolheu puxar Shay. Rachel, abriu o Poder Laranja e fez sua indicação para a berlinda, escolhendo Yuri.