A Fazenda 15: André Gonçalves vence prova e está fora da berlinda

O peão escapou da roça após levar a melhor na prova do fazendeiro que foi realizada ontem (27)

André Gonçalves levou a melhor na prova do fazendeiro que foi realizada ontem (27) dentro do reality da Record. O peão conseguiu vencer a prova e além de comandar as atividades dos colegas escapou da berlinda. André levou a melhor ao enfrentar Rachel Sheherazade e Lucas Souza.

Na prova os fazendeiros tiveram que ter agilidade e precisão de movimentos. Eles ficaram pendurados em um balanço e tiveram que arremessar bolas em uma parede com alvos. A boa que entrasse no alvo contava pontos diversos para os participantes. André pontuou 1600.

A eliminação de um dos peões aconteceu nesta segunda. Vale ressaltar que Nathalia foi direto para a roça sem o direito de competir na prova que poderia salvá-la da berlinda.