“A Emirates em Bali não quer trazer minha irmã pra casa”, alegou Mariana, irmã de Juliana Marins nas redes sociais

minha miga do Leme chega na mesa contando uma nova atualização do caso Juliana Marins.

Acontece que a família da jovem expôs pelas redes sociais neste domingo (29) todo o descaso da companhia aérea para trazer o corpo de Juliana Marins para o Brasil. A publicitária de 26 anos morreu após cair de um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia no último sábado (21).

“Estamos tentando confirmar o voo que trará Juliana para o Brasil, para o aeroporto do Galeão (Rio de Janeiro). Porém, a Emirates de Bali não quer confirmar o voo. É descaso do início ao fim. Precisamos da confirmação do voo da Juliana urgente. Precisamos que a Emirates se mexa e traga Juliana pra casa”, escreveu a família.

Em uma nova postagem, Mariana Marins, irmã de Juliana, informou que já “estava tudo certo com o voo”, mas que a Emirates em Bali, “não quer trazer” a brasileira para casa, porque “do nada o bagageiro do voo ficou lotado”.

Além disso, a Prefeitura de Niterói emitiu um comunicado dizendo que pagou o valor de R$ 55 mil à família de Juliana Marins para o translado do corpo da publicitária para o Brasil na última quinta-feira (26). Segundo a família, o corpo de Juliana será sepultado em Niterói, cidade natal da jovem. Já o pai dela, Manoel Marins, está em Bali acompanhando os trâmites do caso da filha, ainda não há data para que o corpo dela volte ao Brasil.