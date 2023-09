A contratação de Cléber Machado foi destaque no SBT Brasil.

Ele não será apenas um narrador, Cleber Machado também apresentará seu próprio programa na programação do SBT.

É meus queridos, depois de sua passagem relâmpago pela rede Record, o narrador Cleber Machado é o mais novo contratado do SBT como foi anunciado nesta sexta- feira (1). Machado deixou a Globo em março e foi contratado pela rede de Edir Macedo para narrar as partidas decisivas do Campeonato Paulista, em abril. Depois, foi para o Prime Video, na qual deu voz às partidas da Copa do Brasil.



E Cléber Machado não será apenas narrador de luxo do SBT, tem programa vindo aí, okay? Sim, minha gente, segundo uma nota do SBT, divulgada em comunicado à imprensa, Machado fará parte não só do time de narradores, mas também de apresentadores de sua grade.