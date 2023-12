A causa da morte do eterno Chandler de Friends finalmente é revelada

O ator Matthew Perry ator morreu de “efeito agudo da cetamina”, uma substância anestésica.

Ai gente, eu ainda não aceitei que o Matthew Perry morreu. Como lidar com o fato de nosso amado Chandler Bing não está mais entre nós? Ainda mais por ele ter morrido há apenas dois meses, mas sinceramente, acho mesmo depois de uma década, continuaremos sem acreditar que o astro de Friends faleceu.

Nesta noite de sexta-feira (15), depois de quase dois meses da morte de Matthew Perry (1969-2023), a causa do falecimento do ator finalmente foi revelada. De acordo com o relatório do médico legista responsável pelo caso, o eterno Chandler de Friends (1994-2004) morreu devido a “efeitos agudos da cetamina”, que é uma substância anestésica.

Perry foi encontrado na banheira de hidromassagem de sua casa em 28 de outubro. O legista ainda apontou afogamento, doença arterial coronariana e efeitos da buprenorfina (usada no tratamento de dependentes de opioides) como fatores que contribuíram para a morte. Não foram encontrados vestígios de álcool, metanfetamina, cocaína, heroína, fenciclidina (vulgo pó de anjo) ou fentanil no organismo do ator –ele falou abertamente sobre seus vícios em entrevistas e no livro Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível: As Memórias do Astro de Friends, lançado em novembro do ano passado.

Segundo o TMZ, o ator havia feito um tratamento de infusão de cetamina cerca de 10 dias antes da tragédia. No entanto, a substância encontrada em seu organismo não tem relação com a terapia, já que a cetamina deixa de ser detectada apenas três ou quatro horas depois. Ela é tradicionalmente utilizada como anestésico, mas também pode provocar um estado de transe, sedação e até perda de memória. A morte foi considerada acidental –ou seja, ninguém será acusado de assassinato e também não há indícios de que Perry teria tentado tirar a própria vida.