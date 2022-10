“A bruxa tá solta!”, declara Lexa depois de divórcio

Cantora ficou casada com Mc Guimê 7 anos

Estava esperando ansiosamente Lexa dar o ar da graça nas redes sociais e não demorou muito para que a loira aparecesse depois do seu término com Mc Guimê, com quem ficou junta por 7 anos. A musa usou suas redes sociais para declarar que a bruxa está solta, se referindo a separação de Gisele e Tom.

“A bruxa tá solta, né? Misericórdia”, escreveu a musa do funk.

A notícia do término de Lexa com Guimê foi dada no último sábado (22) e a web ficou muito surpresa com a revelação, afinal eles eram considerados um casal modelo para diversos fãs e artistas.