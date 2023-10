50 Cent debocha do corpo de Madonna

Rapper é acusado de body shaming pelos fãs da rainha do pop ao fazer postagem debochando do corpo dela comparando-a com uma tanajura.

Já sabemos que o 50 Cent é mega conhecido por causar nas redes sociais, né amores? Dessa vez, o alvo do rapper foi a cantora Madonna, ao compará-la com uma tanajura e o rapper não elogiou e nem quis ser gentil.

Na publicação, Madonna aparece de perfil com uma roupa prateada e com brilho. Ao lado da foto, o rapper colocou uma imagem da formiga e escreveu: “Quem diabos fez isso? Ela é rica, como diabos ela não consertou isso?”, ao se referir ao bumbum da cantora de 65 anos. E continou, “Eu quero a p#### do nome do médico agora. Quero dizer, droga, cara! Kkkkk”.”

Obviamente o fandom da rainha do pop ficou revoltada com isso e acusaram o rapper de “body shaming”, que é um termo em inglês que é usado para nomear atitudes destrutivas que vêm cada vez ganhando mais espaço nas redes sociais e pediram o fim do cyberbullying com a cantora

“É tão triste quando um homem ataca uma mulher e critica o seu corpo. Tenha vergonha na cara”, defenderam. Outros relembraram sua carreira bem sucedida. “Xingue ela o quanto quiser, mas você não pode tirar essas conquistas. Você também parece tolo, assim como aqueles que embarcam no lixo da Madonna. Quando você chega aos 65 anos, ainda fracassa, ainda soa bem e ainda esgota os shows, suas opiniões podem ser válidas. Até então, sentem-se… ou não, e continuem parecendo bebês chorões misóginos”, comentou um fã na publicação do rapper.

Só que 50 Cent não pode ver uma treta que já quer entrar, então numa postagem mais recente, o rapper não economizou nas provocações dizendo “ok, então agora o TMZ vai agir como se não a vissem, no palco parecendo que ela acabou de se c####. 🤨Eu coço a cabeça, quando vejo um BBL (sigla em inglês para “Brazilian Butt Lift”, termo designado ao procedimento estético de aumento do volume dos glúteos) ruim onde diabos são as pessoas amigas quando precisam delas? ela é rica. Ela pode consertar, CONSERTAR!”, publicou o rapper.