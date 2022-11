Kanye West se irrita com apresentador e abandona entrevista ao vivo

Kanye participou do programa ao lado do nacionalista Nick Fuentes, que já chegou a negar a existência do Holocausto alemão

O rapper Kanye West, 45, abandonou de forma intempestiva uma entrevista ao podcast “Timcast IRL”, comandado por Tim Pool no YouTube, após se irritar com uma observação feita pelo apresentador da atração.

Kanye participou do programa ao lado do nacionalista Nick Fuentes, que já chegou a negar a existência do Holocausto alemão, e do supremacista branco Milo Yiannopoulos, seu conselheiro de campanha para a corrida presidencial de 2024 nos EUA.

O rapper se disse injustiçado pelas consequências -financeiras, inclusive- que sofreu após dar declarações antissemitas à mídia. “Perdi dinheiro pela liberdade de expressão, e é isso que me torna o único americano que conhecemos que realmente merece governar o país”, disparou.

“Você foi direto para o antissemita. Se você perguntar minha opinião, vou discordar de você”, disse Pool em certo momento do bate-papo. “Não pedi sua opinião sobre isso”, respondeu West, tentando parecer ameno.

Pouco depois, ele chegou a se comparar a Martin Luther King. “Pensei que era mais Malcolm X, mas vi que sou mais MLK, porque estou sendo atacado todo dia pela imprensa e fico parado, sem poder reagir.”

“Eu concordo que a imprensa foi totalmente injusta com você”, amenizou Pool. “A que imprensa você se refere?”, indagou West, parecendo incomodado com a observação. “A imprensa corporativa”, esclareceu o apresentador.

Foi aí que West simplesmente se levantou e, para surpresa do anfitrião e demais convidados, abandonou a entrevista no meio. “Você vai sair?”, ainda tentou questionar Pool, sendo ignorado pelo rapper.

De acordo com o site TMZ, após sua saída dramática de cena, West teria comentado com os produtores do podcast que não estava zangado com Pool, mas acabou se irritando com as interrupções dele enquanto tentava expor seu lado da questão.

