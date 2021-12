Kanye West faz série de apelos públicos para reatar com Kim Kardashian

O rapper Kanye West, 44, tem feito uma série de apelos públicos para que a empresária e socialite Kim Kardashian, 40, reate o casamento com ele. Mas ela está saindo com o comediante Pete Davidson e tem se concentrado em apenas ter um bom relacionamento com o pai dos seus filhos.

Na quinta (9), o rapper dedicou a música “Runaway” a Kardashian no show beneficiente Free Larry Hoover, no Los Angeles Coliseum. Ele acrescentou o nome da ex-mulher, “Kimberly”, após cantar o trecho: “Eu preciso que você corra de volta para mim, baby”.

Esta foi a última de uma série de declarações que ele fez sobre o desejo de se reconciliar com a empresária, mas uma fonte disse à People que Kardashian “sabe onde está a cabeça de West”, mas “ignora”.

Kardashian estava no show do rapper com sua irmã, Kendall Jenner , e sua mãe, Kris Jenner . Ela levou dois de seus filhos com West: North , 8, e Saint , 6. O ex-casal também é pai da filha Chicago , 3, e do filho Psalm , 2.

A fonte disse que a filha mais velha North é fã da música de West e Kardashian quer garantir que seus filhos tenham acesso a seu pai e aos eventos dele. Ela disse que a empresária sempre levará as crianças aos eventos que são importantes para West para garantir que os filhos sejam felizes.

Kardashian “seguiu em frente”, mas “ela sabe que é difícil para West lidar com isso”. Segundo a fonte, a empresária não está surpresa que ele implore em público para que ela volte para ele. Mas Kardashian está apenas tentando ser respeitosa.

Kardashian pediu o divórcio de West em fevereiro, após quase sete anos de casamento. O casal começou a namorar em 2012 e depois se casou em 2014.

Uma fonte disse à People no mês passado que o comediante Pete Davidson é "exatamente" o que Kardashian precisava em meio a seu divórcio de West. O fim do casamento foi uma época muito sombria para a empresária e Pete tem sido o melhor antídoto.