Kanye West assume ‘responsabilidade’ por ‘assediar’ Kim Kardashian

“Eu assumo a responsabilidade. Ainda estou aprendendo em tempo real. Eu não tenho todas as respostas. Ser um bom líder é ser um bom ouvinte.”

O rapper Kanye West, 44, diz que está se responsabilizando por seus recentes discursos nas redes sociais contra sua ex-esposa, a empresária e socialite Kim Kardashian, 41. Ele admitiu que compartilhar capturas de tela foi chocante e soou como assédio a Kim.

West também se desculpou por usar todas as letras maiúsculas em suas postagens excluídas nas redes, o que ele percebeu que fazia as pessoas sentirem que ele estava “gritando com elas”.

“Estou trabalhando na minha comunicação. Posso me beneficiar de uma equipe de profissionais criativos, organizadores, mobilizadores e líderes comunitários. Obrigado a todos por me apoiarem”, disse West

Na semana passada, West esteve no que parecia ser uma campanha de mídia social para tentar reconquistar Kardashian. Ao mesmo tempo que também atacava o atual namorado da socialite, Pete Davidson, 28.

O discurso começou com o rapper afirmando que estava chateado por sua filha mais velha, North, estar no TikTok contra a sua vontade.

Kardashian, 41, negou a alegação dizendo em um post no Instagram que seu ex-marido tinha uma “obsessão em tentar controlar e manipular a situação”. Ela acrescentou que ele faz isso “negativamente e publicamente” e só está “causando mais dor para todos”.

West então acusou a ex-mulher de sequestrar sua filha, Chicago. Ele também fez uma série de ameaças físicas a Davidson em seus vários posts nas redes sociais e nas letras de novas músicas.

Kardashian então implorou a West por meio de mensagens de texto privadas para ele parar os ataques públicos contra a estrela do “Saturday Night Live” por preocupação com a segurança de seu novo namorado.

“Você está criando um ambiente perigoso e assustador e alguém vai machucar Pete e tudo isso será culpa sua”, escreveu a socialite na mensagem, que West divulgou no Instagram.

Segundo o Page Six, ela então supostamente acrescentou em um texto separado: “Existem pessoas perigosas por aí e isso é assustador e não precisa ser”.

Todas as postagens de West, exceto o novo pedido de desculpas postado nesta terça-feira (15), foram arquivados ou excluídas do perfil do rapper.

Não está claro porque West mudou de ideia e decidiu seguir um caminho mais dócil. No entanto, o rapper divulgou em um post, excluído na segunda (14), que ele estava ao telefone com seu pai, então talvez isso tenha influenciado seu pedido de desculpas.

Os representantes de Kardashian e West não responderam ao pedido de comentário da Page Six.