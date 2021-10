Kamila mostra lado vulnerável em novo single “Homem sendo homem”

“Homem sendo homem” descreve o relato de uma mulher que, mais uma vez, se encontra sozinha e decepcionada por uma relação prejudicial

Seguindo uma sequência de lançamentos, a cantora e compositora Kamila apresenta o novo single “Homem sendo homem”, mais uma canção inédita de seu DVD “Altos e Baixos”, gravado ao vivo. A música e clipe estreiam em 28 de outubro e mostram um lado da cantora que ainda não havia sido revelado em suas composições: “essa é a primeira música em que eu assumo um lugar de vulnerabilidade. Sempre busquei falar de fases de superação, mas agora eu quero falar de um momento de carência – e isso vai ao encontro dessa mensagem de ‘altos e baixos’ que mostro no DVD”, afirma Kamila.

Com uma letra pessoal, mas ao tempo que gera grande identificação do público, “Homem sendo homem” descreve o relato de uma mulher que, mais uma vez, se encontra sozinha e decepcionada por uma relação prejudicial, na qual o parceiro só buscava por sexo e nada mais. Veja o trecho: “Bem típico, eu acordar, depois de uma noite inteira de fazer amor, morrendo de frio sem você aqui me fazendo calor e mais uma vez tive que puxar meu cobertor”.

A letra é assinada por Kamila, juntamente com os compositores: Silas Franco, Michel Alves, Brenno Andrade e Eleno Henrique. A produção musical é comandada por Orlando Baron e Luis Gustavo Garcia, da LB7 Music – ambos conhecidos por assinar trabalhos de grandes nomes da música nacional como Chitãozinho & Xororó, Sandy & Junior, Zezé Di Camargo & Luciano, Luan Santana, entre outros.

Kamila já lançou os singles “Solidão a Dois” e “Em Breve”, que também fazem parte do novo DVD “Altos e Baixos”. A quarta e última faixa desse trabalho logo será anunciada, mas a artista já adiantou que virá com uma pegada bem romântica.

Em paralelo, Kamila atuou recentemente na composição de dois lançamentos de artistas da Kondzilla, sendo um deles produzido pelo DJ RD, conhecido por assinar a produção de grandes hits do funk.

Letra – “Homem sendo homem”:

Bem típico

Eu acordar depois de uma noite inteira de fazer amor

Morrendo de frio sem você aqui me fazendo calor

E mais uma vez tive que puxar meu cobertor

Sabe o que é foda

Achei que eu tava calejada de tanto oi vida, oi bebê

De tanta mensagem na tela dizendo eu quero te ver

E o pior, conseguiu me convencer

Me pescou num balde

Indefesa, carente, querendo alguém pra amar

E mesmo sabendo que eu ia me machucar

Eu quis você de novo e você some

Ficha técnica:

Composição: Silas Franco, Michel Alves, Kamila, Brenno Andrade, Eleno Henrique

Produção Musical: LB7 Music

Cenário: XD produtora

Direção de Vídeo: Pedro Henrique

Produção Executiva: Kamila e Diego Muranno

Locação: DeLeon – Felippe DeLeon

Figurino: Vanessa Vieira

Beleza: Mariana Rousseaux – Acordes Lab

SOBRE KAMILA

Influenciada desde cedo pelo sertanejo e pelo pop que ouvia nas rádios do interior de Minas Gerais, Kamila compõe e interpreta de forma autêntica. Suas letras e melodias combinam com sua voz cheia de personalidade, que já fica evidente nas primeiras palavras, acordes e timbres. A artista tem uma trajetória musical muito ampla, passando pelo pop e MPB, mas foi no sertanejo que ela encontrou seu caminho. A clássica “Tocando em Frente”, de Almir Sater, foi a primeira que a multi-instrumentista aprendeu a cantar, já evidenciando sua forte conexão com o gênero desde cedo.

Kamila conta com diversas produções musicais assinadas pela LB7 Music, que é comandada pelos produtores musicais Luis Gustavo Garcia e Orlando Baron. A artista também já compôs ao lado de compositores renomados como: Vine Show (de Wesley Safadão e Marília Mendonça), Rapha Lucas (de Luan Santana e Matheus & Kauan), Edu Moura (de Bruno & Marrone e Maiara & Maraísa), Michel Alves (de Marília Mendonça, Henrique & Juliano) e McMM. Seu canal do YouTube já contabiliza mais de 1,5M de plays, assim como seu Spotify, com destaque para as faixas “Colecionar Ressaca” (554K), “Embriagados de Paixão” (353K) e “Melhor de Três” (341K). Neste ano, Kamila lançou o DVD “De Hora Em Hora”, com 6 músicas, e os singles “Solidão a Dois”, “Em Breve” e “Homem sendo homem”, de seu novo DVD “Altos e Baixos”.

Redes Sociais:

Facebook: /kamilacantora Instagram: @kamilacantora Youtube: /kamilacantora