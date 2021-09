Kamila agita a cena sertaneja com o novo single “Em Breve”

A música faz parte de seu novo DVD ao vivo “Altos e Baixos”

No próximo dia 23, a cantora e compositora Kamila lança mais um single de seu novo DVD “Altos e Baixos”. Depois da intensa “Solidão a Dois”, a artista agora apresenta “Em Breve”, uma vanera sertaneja que promete animar os fãs, com seu ritmo alto astral e letra descontraída. A produção musical é assinada pelos produtores Orlando Baron e Luis Gustavo Garcia, da LB7 Music, conhecidos por trabalhar com diversos artistas de sucesso – como Chitãozinho & Xororó, Sandy & Junior, Zezé Di Camargo & Luciano, Luan Santana, entre outros. “Em Breve” estará disponível em todas as plataformas digitais e no canal oficial da cantora no YouTube.

“Essa música tem um ar de deboche, além de ser a mais animada do DVD. É sobre a pessoa que está de saco cheio de receber opiniões alheias e diz que vai mudar só quando pararem de se intrometer na sua vida”, comenta Kamila sobre a composição, que foi realizada por ela, em conjunto com Silas Franco, Michel Alves, Brenno Andrade e Eleno Henrique. “Nem todas as músicas precisam falar de amor ou de um casal… ‘Em Breve’ fala sobre a vontade de gritar: “parem de cuidar da minha vida!”, finaliza Kamila.

A cantora tem mais duas músicas inéditas do DVD “Altos e Baixos”, que serão lançadas até o fim do ano. Em paralelo, Kamila trabalha no repertório de seu novo show, que logo estará de volta nos palcos do Brasil. Boas notícias para nós e para toda a produção cultural do nosso país, que aos poucos retoma os eventos presenciais.

Letra – “Em Breve”:

Todo mundo fala pra’eu largar do meu paiero Querem controlar até as cachaça que eu bebo Todo mundo fala, fala e

Então tá

Eu vou dar o braço a torcer Segunda não é mesmo dia de rolê

E eu vou achar alguém pra’eu sossegar Minha boa versão tá pronta pra estrear

Em breve

Mas não tão breve

Dou um jeito na minha vida em menos de um mês Assim que ’cês cuidarem da vida do’cês

Em breve

Mas não tão breve

Vou falar no bom e velho português

‘Cês ainda vão pagar com a língua de vocês

Ficha técnica:

Composição: Silas Franco, Michel Alves, Kamila, Brenno Andrade, Eleno Henrique

Produção Musical: LB7 Music

Cenário: XD produtora

Direção de Vídeo: Pedro Henrique

Produção Executiva: Kamila e Diego Muranno

Locação: DeLeon – Felippe DeLeon

Figurino: Vanessa Vieira

Beleza: Mariana Rousseaux – Acordes Lab

SOBRE KAMILA

Influenciada desde cedo pelo sertanejo e pelo pop que ouvia nas rádios do interior de Minas Gerais, Kamila compõe e interpreta de forma autêntica. Suas letras e melodias combinam com sua voz cheia de personalidade, que já fica evidente nas primeiras palavras, acordes e timbres. A artista tem uma trajetória musical muito ampla, passando pelo pop e MPB, mas foi no sertanejo que ela encontrou seu caminho. A clássica “Tocando em Frente”, de Almir Sater, foi a primeira que a multi-instrumentista aprendeu a cantar, já evidenciando sua forte conexão com o gênero desde cedo.

Kamila conta com diversas produções musicais assinadas pela LB7 Music, que é comandada pelos produtores musicais Luis Gustavo Garcia e Orlando Baron. A artista também já compôs ao lado de compositores renomados como: Vine Show (de Wesley Safadão e Marília Mendonça), Rapha Lucas (de Luan Santana e Matheus & Kauan), Edu Moura (de Bruno & Marrone e Maiara & Maraísa), Michel Alves (de Marília Mendonça, Henrique & Juliano) e McMM. Seu canal do YouTube já contabiliza mais de 1,5M de plays, assim como seu Spotify, com destaque para as faixas “Colecionar Ressaca” (554K), “Embriagados de Paixão” (353K) e “Melhor de Três” (341K). Neste ano, Kamila lançou o DVD “De Hora Em Hora”, com 6 músicas, e os singles “Solidão a Dois” e “Em Breve”, de seu novo DVD “Altos e Baixos”.

Redes Sociais:

Facebook: /kamilacantora Instagram: @kamilacantora Youtube: /kamilacantora