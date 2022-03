Justin Bieber ‘mal consegue dormir’ após a internação de Hailey

De acordo com uma fonte ao site People, o cantor permanece acordado ao lado da esposa enquanto ela descansa

O cantor Justin Bieber, 28, segue muito preocupado após a internação de sua esposa, Hailey Bieber, 25, na última quinta-feira (10). Segundo uma fonte afirmou ao site People, o artista “mal consegue dormir. Ele fica acordado olhando para ela enquanto ela descansa”.

Hailey contou em seu Instagram que foi levada ao hospital após apresentar sintomas de derrame, e então os médicos identificaram um pequeno coágulo em seu cérebro, que causou uma perda de oxigênio no corpo –recuperada em algumas horas.

Ainda de acordo com a fonte, a modelo não quer “ninguém se preocupando com ela, mas foi uma situação assustadora para os dois”. No último sábado (12), Hailey foi ao seu perfil do Instagram para agradecer o apoio dos fãs e o cuidado da equipe médica durante o período de internação.

“Sou muito grata por todos os médicos e enfermeiros que cuidaram de mim. Muito obrigada a todos que se preocuparam e desejaram melhoras, além de todo o apoio e amor”, escreveu em seus Stories. Segundo o portal norte-americano TMZ, a esposa de Justin Bieber teria sido internada em um hospital da área de Palm Springs depois de sofrer o que identificaram como uma “emergência médica” que teria afetado a maneira como ela se movia.

Os sintomas seriam anormais para a sua idade. Os médicos teriam feito vários testes para ver se o coronavírus era a causa do problema, já que Justin foi diagnosticado com Covid-19 há algumas semanas, fazendo com que cancelasse a data de seu show em Las Vegas. O cantor se recuperou, mas sua esposa poderia ter se infectado em seguida.