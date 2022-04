Justiça britânica conclui que Ed Sheeran não cometeu plágio em ‘Shape of You’

Sheeran e seus compositores, Steven McCutcheon e John McDaid, negaram as acusações. Em maio de 2018, os três solicitaram à Alta Corte que determinasse que não infringiram os direitos autorais

O astro do pop britânico, Ed Sheeran, não cometeu plágio em seu grande sucesso “Shape of You”, uma das canções mais escutadas do mundo, concluiu, nesta quarta-feira (6) a Alta Corte de Londres.

Sheeran não copiou “nem deliberadamente nem de modo inconsciente” parte da melodia da canção “Oh Why”, dos denunciantes Sami Chokri e Ross O’Donoghue, afirmou o juiz Antony Zacaroli

De terno e gravata, Sheeran compareceu ao primeiro dia de julgamento na Alta Corte no dia 4 de março. Durante a audiência, as duas músicas foram reproduzidas e também, devido a um erro, uma parte inédita do sucesso da música pop.

O advogado dos demandantes, Andrew Sutcliffe, afirmou que “a semelhança” entre certos trechos “é surpreendente”, são “quase idênticas”, e acusou Sheeran de ser “um corvo”, em referência ao pássaro que, às vezes, é acusado de ladrão.

“Pega ideias emprestadas e as coloca em suas canções, às vezes, ele admite, às vezes, não”, afirmou. “Depende de quem seja e se acredita que pode fazer de modo impune”, acrescentou.

Sheeran e seus compositores, Steven McCutcheon e John McDaid, negaram as acusações. Em maio de 2018, os três solicitaram à Alta Corte que determinasse que não infringiram os direitos autorais.

Dois meses depois, Chokri e O’Donoghue iniciaram o processo contra eles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o jornal The Telegraph, os pagamentos por direitos autorais de “Shape of You”, avaliados em 20 milhões de libras (26 milhões de dólares) foram suspensos pelo organismo responsável.

A canção tem quase 3 bilhões de escutas no Spotify e quase 6 bilhões de visualizações no YouTube.

Em 2017, Sheeran foi o artista mais vendeu músicas no mundo, segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPPI), com seu terceiro álbum, “Divide”, que inclui o single “Shape of You”.

Agence France-Presse