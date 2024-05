‘Justiça 2’ dispara no Globoplay, ultrapassa ‘Renascer’ e vira atração mais vista do streaming

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

Lançada no mês passado como a principal aposta do Globoplay para manter público após o BBB 24, a série “Justiça 2” virou o grande sucesso atual da plataforma de streaming da Globo. A produção escrita por Manuela Dias ultrapassou “Renascer”, atual novela das nove exibida em TV aberta, e virou o produto mais consumido da plataforma desde a última sexta-feira (4).

Não é comum a principal trama da Globo perder o primeiro lugar no streaming, já que conta com a vantagem de estar no principal horário da televisão brasileira —e toda a exposição que isso representa. A produção assinada por Bruno Luperi está em segundo lugar.

“Justiça 2” também ultrapassou a novela turca “Hercai: Amor e Vingança”, que, por uma semana, também chegou a vencer “Renascer” no início de abril, conquistando a ponta do Globoplay. A produção da Turquia fechou o pódio dos últimos dias e está em terceiro.

Lançada em 11 de abril, “Justiça 2” tem 28 episódios produzidos, que são lançados semanalmente toda quarta-feira à noite até o fim de maio. A série se passa em Ceilândia, no Distrito Federal. Na trama, quatro personagens em busca por justiça têm suas histórias entrelaçadas, assim como a primeira temporada, produzida em 2016.

A produção conta em seu elenco com Juan Paiva, Paolla Oliveira, Nanda Costa, Alice Wegmann, Murilo Benício, Belize Pombal, Marco Ricca, Maria Padilha, Gi Fernandes, Marcelo Novaes, Xamã, Juliana Xavier, entre outros nomes. A série deverá ir para a TV aberta ainda neste ano, no segundo semestre, como uma segunda janela para o público da Globo.