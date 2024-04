Junior Lima comemora 40 anos em festa surpresa com presença de famosos

O cantor Junior Lima completa 40 anos nesta quinta-feira, 11. Para comemorar, ele foi surpreendido na última quarta-feira, 10, com uma festa que reuniu família, amigos e celebridades. Além disso, o cantor lançou uma nova música, chamada Seus Planos.

“Armaram uma festa para mim”, brincou em vídeo no Instagram. “Sim, fiquei sabendo em cima da hora mas a única coisa que eu sei é que hoje, meia noite, sai o single e aí eu vou estar no meio da festa. Então, vamos ver o que vai rolar. Eu achei foi bom porque no final das contas não é todo dia que se faz 40 [anos].”

O evento foi celebrado em um bar em São Paulo, com direito a exibição do novo clipe. Entre os presentes, estavam a mulher do músico, Monica Benini, a irmã Sandy e os pais Noely e Xororó. Além deles, compareceram o ex-cunhado do artista, Lucas Lima, e celebridades como Fábio Porchat, Rômulo Estrela e Marco Luque.

Estadão Conteúdo