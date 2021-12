Juliette revela descoberta de aneurisma e seu sumiço ‘do nada’: ‘Abençoada’

Além disso, a ex-BBB falou sobre os últimos dias deste ano. “Final de 2021: fé, gratidão, lição e mais uma chance; a de ser feliz”, diz

A ex-BBB e​ advogada Juliette Freire, 32, usou seu Instagram nesta quarta-feira (30) para fazer uma retrospectiva do seu ano de 2021, e, ao longo do vídeo, revelou ter sofrido um aneurisma. “Sumiu do nada”, explicou a também cantora.

“Esse ano eu fui muito premiada: uns de votação e outro que recebi calada. Pude ter minha família ao meu lado com saúde, de ver ‘mainha’ ser operada e poder respirar aliviada, de descobrir que eu tinha um aneurisma e ele sumiu do nada”, disse no trecho.

Ela também fala sobre sua trajetória e mudança de vida após ingressar na 21ª edição do Big Brother Brasil. “Início de 2021… pandemia, medos, incertezas e uma chance: entrar na casa mais vigiada do Brasil. Deu certo! Cheguei transbordando felicidade e gratidão. Tagarela, mal entendida, fui questionada, rejeitada”, relembrou.

Além disso, a ex-BBB falou sobre os últimos dias deste ano. “Final de 2021: fé, gratidão, lição e mais uma chance; a de ser feliz. Não é essa felicidade de feed, mas a felicidade de cada momento vivido, afinal a vida é isso, a chance que recebemos todos os dias”, continuou.

“Que 2022 venha cheio de felicidade e que a gente saiba cultivar o bem, a paz e o amor a cada oportunidade. Obrigada!”, completou a paraibana na legenda da publicação. Nos comentários, fãs e internautas elogiaram a advogada.

“Que vídeo!”, escreveu a humorista Gkay. “Emocionante, Ju! Feliz ano novo”, desejou a cantora Lucy Ramos. “Choro toda vez que vejo”, afirmou a atriz Deborah Secco. “Foi tudo lindo! Que venha 2022”, completou a página Acesso Juliette, fã clube da ex-BBB.

Nas redes sociais, fãs e internautas comentaram sobre o vídeo e a revelação da cantora sobre o aneurisma. “Chocado que Juliette descobriu que tinha um aneurisma e que do nada sumiu”, escreveu um. “Como assim a Juliette descobriu um aneurisma, mas ele sumiu? Eu estou em choque”, disse outra.

“Essa hora e eu chorado com vídeo de retrospectiva da Juliette, vocês têm noção que ela teve um aneurisma e ele simplesmente sumiu?! Essa mulher é muito abençoada”, afirmou outra. “Confesso que ver a Juliette contando que descobriu um aneurisma e ele sumiu do nada me tirou uma lágrima”, contou uma quarta.

Segundo previsões de esotéricos, compartilhadas pelo F5, Juliette seguirá em crescimento em 2022, segundo Lígia Schincariol. “E esta nova atividade de cantora será muito boa para ela”, afirma. O amor, por outro lado, não será o foco do período, já que deverá ter uma vida social agitada.

O numerólogo Yub Miranda diz que Juliette estará em um ano pessoal 3, que é associado à vida afetiva. “Porque o desejo por viver um relacionamento divertido, romântico, prazeroso é maior.” Segundo ele, será um período excelente para Juliette atuar, criar e se expressar. “Uma maior atuação nas redes sociais e uma ampla rede de contatos poderão resultar em ótimas oportunidades de expansão para Juliette.”