Juliette passa por cirurgia para diminuir prótese de mama: ‘estou me recuperando’

Juliette Freire, campeã do BBB 21, contou que passou por um procedimento cirúrgico para diminuir as próteses da mama. Para tranquilizar os fãs, ela usou as redes sociais para informar que está tudo bem.

“Troquei a prótese de mama. Faz tempo que queria trocar, tinha 8 anos, estava precisando, diminuí um pouquinho. Deu tudo certo, estou me recuperando”, disse em seus stories do Instagram.

Ela também comentou como está sendo o pós-operatório. “Dói muito, não recomendo, só se realmente precisar. Eu tinha esquecido e lembrei agora. Daqui a pouco já estou boa, a recuperação está sendo ótima.”

No Twitter, a cantora contou que aproveitou o feriado do carnaval para fazer o procedimento e avisou que já estava em casa descansando.

Estadão Conteúdo