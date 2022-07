Juliette é acusada pelo MBL de fazer campanha para Lula em show em Caruaru

Pré-candidatos ao legislativo por São Paulo pedem multa por cantora ter supostamente usado festa como showmício

A cantora e ex-BBB Juliette está sendo acusada por integrantes do Movimento Brasil Livre, o MBL, de fazer campanha para a pré-candidatura à Presidência de Lula (PT) durante show em Caruaru, em Pernambuco.

Conforme divulgado nas redes sociais de Rubinho Nunes, vereador e pré-candidato a deputado federal por São Paulo, ele e Guto Zacarias, também pré-candidato a deputado estadual em São Paulo –ambos pelo União Brasil– protocolaram uma representação no Ministério Público Eleitoral pedindo que Juliette e Lula paguem uma multa, já que a cantora teria transformado sua apresentação num showmício.

Na festa de São João, enquanto o público entoava “Olê, olê, olá, Lula” em coro, a cantora tirou o retorno para ouvir melhor a manifestação, riu e disse: “ê, Pernambuco, respeita!”.

No caso da lei eleitoral ser desrespeitada, as multas podem variar entre R$ 5 mil e R$ 25 mil, mas o caso parece estar adequado às liberdades dadas a artistas, já que a legislação não proíbe a manifestação política de nenhum cidadão. A lei, sim, impede a realização de showmícios –que fariam parte da campanha política e são financiados pelos candidatos e seus partidos–, mas cantores podem se manifestar nas redes sociais, durante entrevistas, em apresentações individuais ou mesmo em festivais.

Considerando que a festa de São João na cidade tenha sido financiada pelo governo de Paulo Câmara (PSB), a organização em Caruaru coube à prefeitura de Rodrigo Pinheiro (PSDB). E, ao contrário de um showmício, o evento tinha o objetivo de entreter o público, e não de arrecadar votos.

Como no caso do Lollapalooza, quando a cantora Pabllo Vittar manifestou apoio a Lula, o festival não contava com apresentação nem tinha patrocínio de nenhum candidato ou partido político. As manifestações políticas ocorreram de maneira orgânica, ora vindas do público, ora vindas até de músicas de cunho político criadas sem ligação com o evento, diz Taís Gasparian, advogada que também representa a T4F.

Nas redes sociais, a representação dos membros do MBL já virou motivo de piada entre os fãs da cantora, que também foi defendido pelo influencer Felipe Neto. “Quando você perder, avisa a gente?”, provocou o rapaz.

“Opa, Felipe! Ficou tristinho que seus amigos não vão mais poder usar dinheiro público para sinalizar apoio ao cachaceiro? E fica tranquilo! Para o Brasil rir, basta você sair da banheira de Nutella e fingir que é inteligente, ou armar entrevista falando que está solteiro”, respondeu o vereador Rubinho.