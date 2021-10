Juliette causa climão ao elogiar Tiago Iorc na frente de Anavitória

O momento inusitado ocorreu na edição de quinta-feira (30), ao vivo, e deixou as meninas desconcertadas

A cantora Juliette Freire, 31, causou um verdadeiro climão com a dupla Anavitória no programa TVZ (Multishow) ao elogiar o músico Tiago Iorc, 35, na frente delas. Em 2020, Iorc deixou de produzir os discos do duo e isso resultou num mal-estar entre as partes.

O momento inusitado ocorreu na edição de quinta-feira (30), ao vivo, e deixou as meninas desconcertadas. Em um jogo de Verdade ou Consequência, cada uma deveria revelar quem seria seu crush, ou seja, a pessoa com quem namorariam. “Tem que ser brasileiro?”, perguntou Juliette. “É, porque aí fica possível”, emendou Vitória Falcão. “Todo mundo já sabe, o meu é Tiago Iorc”, disparou a vencedora do Big Brother Brasil 21. “Olha, valha mulher”, reagiram as cantoras.

No início de junho de 2020, Iorc anunciou que, após encerrar a parceria com o empresário e ator Felipe Simas, com quem trabalhava desde 2010, ele havia criado seu próprio escritório para cuidar de todos os assuntos relacionados a sua carreira. Assim, também deixou de produzir os discos de Anavitória, que seguiu sendo agenciada por Simas. No início da carreira da dupla, o empresário havia convidado o cantor e compositor para cuidar da produção musical delas.

As discordâncias profissionais entre as partes foi o motivo alegado na ocasião para o término do vínculo. Dias depois do encerramento, porém, durante um festival de lives, Ana Caetano fez um desabafo ao introduzir a canção “Trevo (Tu)”, que integrou o primeiro álbum da dupla, lançado em 2016. Sem citar o nome de Tiago Iorc, coautor da faixa que, segundo ela, “abriu muitas portas e foi muito especial”, a cantora disse que o compositor estaria impedindo que elas regravassem a música para um projeto que o duo lançaria.

Tiago Iorc recebeu a indireta e no dia seguinte publicou um comunicado em vídeo no seu Instagram em resposta. O cantor começou brincando que estava sendo cancelado em pleno sábado, mas logo mudou o tom da fala. Deixando claro que se sentia extremamente desconfortável em se manifestar publicamente sobre um assunto que ele considerava ser privado, Tiago afirmou que entendia o sentimento das meninas e que provavelmente se sentiria da mesma forma se não soubesse o que estava acontecendo por trás disso tudo.

“Fica evidente que, nessa sua atitude impensada de tornar isso público, você realmente, da missa, não sabe a metade”, disse. “O escritório que gerencia a carreira de vocês, que não trabalho mais, vem repetidamente sabotando o meu trabalho, agindo de má-fé para me prejudicar”, disse na época.