Juliana Paes anuncia sua saída da Rede Globo após 21 anos

A atriz vivenciou uma longa e bonita trajetória dentro da emissora; a informação foi dada por ela através das redes sociais

Juliana Paes, de 42 anos, comunicou hoje (9) o fim de seu contrato fixo com a Rede Globo, após 21 anos fazendo parte da emissora. Agora, a atriz passa a trabalhar com contratos específicos para cada obra.

“Não farei desta mensagem uma despedida, pois ainda estarei nas telas da emissora em Pantanal até o meio do ano; com um novo projeto que começaremos a gravar este mês e depois em projetos futuros com novos estilos de contrato. Assim seguiremos”, começou Juliana.

“21 anos. Tornou-se plena a maioridade do tempo que passei nesta casa tão maternal, o que a Globo sempre foi pra mim. Sigo de uma nova maneira, não mais com contratos fixos, mas por obra. Minha decisão vem sendo conversada há um tempo e foi aceita com muito respeito e carinho pela direção”, conta.

Além de Juliana Paes, outros artistas também se despediram da emissora. Entre eles, Grazi Massafera, Camila Pitanga, Lázaro Ramos, Ingrid Guimarães e Reynaldo Gianecchini também deixaram a Globo nos últimos meses.