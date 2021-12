Juliah resgata nostalgia dos anos 2000 com novo sabor  “R&B Tropical”

Juliah lançou no último dia (03/12) o single “Mentiras”, em todas as plataformas digitais

Juliah lançou no último dia (03/12) o single “Mentiras”, em todas as plataformas digitais, composição própria, com estilo R&B Indie alternativo com Groove brasileiro, uma produção do DJ e produtor kLap, artista da MangoLab que tem como padrinhos a dupla Tropkillaz. Esse lançamento marca o retorno da artista ao Brasil.

A música “Mentiras” é a primeira faixa de trabalho do seu novo projeto, “O single nasceu de um sample que me lembrou um cantor gospel que amava na minha infância, Kleber Lucas.Eu e kLap estávamos em umas das nossas sessões sem compromisso, e a canção foi se formando.”



A faixa carrega grandes referências como: Funk e R&B anos 2000, apesar de ter vários elementos nostálgicos e ao mesmo tempo traz elementos atuais, para alguns até futurísticos. A cantora Juliah e kLap juntos, é surpreendente e traz algo novo para a música contemporânea brasileira.



“Além das versões lançadas, tem também a versão lo-fi, que eu mesma produzi com a co-produção de Bernardo Martins e uma ao vivo com arranjo inédito da minha banda, composta por Rafa Black, Kojo Yeboah e Todd Henrique, todos músicos incríveis e talentosos que trouxeram uma pegada MPB para o single.” Juliah enfatiza.



Vale conferir “Mentiras.”

