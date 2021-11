Julia Dalavia encantou amigos e seguidores ao posar de topless ao lado do também ator Jesuíta Barbosa. Eles fazem parte do elenco da nova versão de “Pantanal”, novela que será exibida no horário nobre da Globo, no próximo ano.

Na legenda da imagem, a atriz escreveu: “Roubaram as nossas roupas”.