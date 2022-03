Juan Paiva é o sexto desmascarado no programa The Masked Singer

Nomes como Rodrigo Simas, Roberto Carlos, Jefferson Brasil, Marcello Melo Jr. e Jonathan Azevedo foram citados como apostas entre os jurados

Juan Paiva, 23, foi sexto desmascarado da 2ª temporada de The Masked Singer Brasil (Globo). O ator, que está no ar em “Um Lugar ao Sol” como Ravi, estava fantasiado de Robô. O programa, que teve Teresa Cristina como convidada na semana passada, contou com a atriz Isis Valverde neste domingo (6).

“Eu só quero agradecer, porque é uma grande oportunidade. Isso me lembra muito o teatro, o contato com o público”, falou, emocionado. O ator foi elogiado pelos jurados por sua atuação na novela da Globo , e chegou a chorar com as palavras do júri.

Nomes como Rodrigo Simas, Roberto Carlos, Jefferson Brasil, Marcello Melo Jr. e Jonathan Azevedo foram citados como apostas entre os jurados. Já Priscilla Alcantara apostou em Junior Lima.

Uma das novas fantasias foi o Cachorro, que cantou uma versão de “Coração Cachorro”, de Ávine e Matheus Fernandes. O fantasiado conquistou a plateia e foi o mais votado pelo público como o preferido do combate, que ganha a chance de continuar no programa por mais uma semana. Com isso, Caranguejo e Dragão ficaram nas mãos do júri, junto com o Robô.

Depois das apresentações, Taís Araújo, porta-voz dos jurados na semana, anunciou o Dragão como primeiro salvo do dia. Caranguejo e Robô dividiram os votos de Tata Werneck, Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch, mas o segundo a ser salvo foi o Caranguejo, levando o Robô à berlinda.

Esta foi a última semana de apresentações em grupo. A partir do próximo domingo (13), cada performance passa a ser individual.

Já foram desmascarados nesta temporada do programa, Gretchen, que estava fantasiada como Rosa, Dudu Nobre, fantasiado de Bebê, Leticia Colin, que era a Motoqueira, Beto Barbosa, como Boto e Heloisa Périssé, a Coxinha.

No Twitter, a hashtag #TheMaskedSingerBR chegou ao topo dos assuntos do momento, com cerca de 50 mil tweets até a publicação deste texto.