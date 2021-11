José de Abreu revela que filha caçula se identifica como mulher trans

“Minha última filha é trans. Era Bernardo, agora é Bia. Já estamos vivendo há dois anos assim. Eu apoiei desde o primeiro dia”, disse

São Paulo, SP

Pai de três mulheres na novela “Um Lugar ao Sol” (Globo), o ator José de Abreu, 75, disse que na vida real sua filha caçula se identifica como uma mulher trans há dois anos.

“Minha última filha é trans. Era Bernardo, agora é Bia. Já estamos vivendo há dois anos assim. Eu apoiei desde o primeiro dia que soube. Estamos fazendo um trabalho lento, com assistência psicológica, e espero que ela encontre o seu caminho e seja feliz”, disse ele ao Extra sobre a herdeira de 21 anos.

Segundo Abreu, esse fato não fez com que ele tivesse uma atitude diferenciada entre os filhos. O ator é pai também de Theo, 45, Ana, 44, Cristano, 37 e Bia, 21. O quinto filho, Rodrigo, caiu de uma janela e morreu aos 21 anos em 1992.

O ator recebeu os cumprimentos de amigos petistas no lançamento de sua autobiografia em dois volumes intitulada “Abreugrafia – Livros I e II” (Ed. UBook) na segunda (22), na Livraria da Travessa, em São Paulo.

Na fila de autógrafos estavam o deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP), o vereador Eduardo Suplicy (PT-SP) e o ex-ministro José Dirceu, entre outros.

Em outubro, Abreu revelou ao jornal Folha de S.Paulo que pretende dar um tempo na carreira de ator para se candidatar a deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, apoiando Lula para presidente e Marcelo Freixo, do PSB, para governador do estado em 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após mais de um ano morando na Nova Zelândia, o ator José de Abreu voltou ao Brasil para integrar o elenco da novela “Um Lugar ao Sol”. Atualmente, ele tem um relacionamento de dois anos com a maquiadora Carollyne Junger, 23.

No ano passado, o ator anunciou que estava deixando de fazer parte do elenco fixo da Globo após cerca de 40 anos.

Ele fez a revelação em live realizada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais.

Na época, Abreu falou que estava há dois meses negociando a sua saída. “Eu acabei de fechar um destrato com a Globo de uma maneira extremamente boa para os dois lados. Tive uma boa conversa com [o diretor artístico Carlos Henrique] Schroder”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O último trabalho do ator na emissora havia sido em 2019, quando interpretou o empresário milionário Otávio, da novela “A Dona do Pedaço”. Abreu disse que podia continuar atuando em novelas e séries da Globo, mas contratado por obra certa.