Jorge Drexler apresenta “Tocarte”, sua nova canção com C. Tangana

Após o magnífico “Nominao” – canção incluída no álbum “El Madrileño”, de Tangana – ambos os artistas repetem a experiência de trabalhar juntos

Nesta sexta (29), Jorge Drexler e C. Tangana lançam a colaboração “Tocarte”. Após o magnífico “Nominao” – canção incluída no álbum “El Madrileño”, de Tangana – ambos os artistas repetem a experiência de trabalhar juntos, com um resultado surpreendente. C. Tangana, com um papel mais importante na composição e produção, e Drexler mais focado na interpretação.

A canção – direta, sensual – concretiza, em apenas três minutos, uma firme declaração de intenções: retomar o que havia adquirido um aspecto perigoso, o contato físico.

“Valiente o gallina, / la bolsa o la vida, / jugarme la vida, / buscarme la ruina”

Um exercício de letras contemporâneas e coloquiais, em que cada palavra bate com precisão, em uma direção muito clara: Tocarte.

Uma abordagem musical minimalista e rítmica, com ares de candombe e funk carioca.

“´Tocarte´ é a primeira música que Pucho (C. Tangana) e eu escrevemos. Saiu inteira em uma sessão que fizemos em meu estúdio, em junho de 2020, com ele, Víctor Martínez e meu filho Pablo Drexler. Nós escrevemos a letra na medida de Pucho e eu, mas o leme musical daquele navio de 4 foi carregado por ele com aquele brilho atrevido, aquele frenesi e essa generosidade que ele tem quando trabalha. Isso aconteceu há mais de um ano… antes de ´Nominao´, então imagine o que nos levou para manter isso escondido (queimou minhas mãos!) até sentirmos, toda a equipe, que tinha chegado a hora”, diz Jorge Drexler sobre “Tocarte”.

“Nós escrevemos essa música no meio da pandemia, numa época em que interações habituais como abraços ou beijos, de repente, se transformaram em ações arriscadas. É um grande prazer para mim devolver a colaboração com o Jorge depois de sua incrível contribuição para o meu álbum. Também adoro o fato de Víctor Martínez, que teve uma grande presença em ´El Madrileño´, também ter participado dessa canção”, conta C. Tangana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mostra-se novamente que quando dois artistas do calibre de Drexler e C. Tangana se reúnem, um mais um é muito mais do que dois. Eles são acompanhados na composição e produção por Víctor Martínez – colaborador regular de C.Tangana – e Pablo Drexler -filho mais velho de Jorge, em sua surpreendente primeira colaboração oficial – com um resultado tão original quanto vigoroso. Os toques finais – Produção e Mixagem – estão a cargo de Carles “Campi” Campón, colaborador regular e produtor confiável de Drexler.

“Tocarte” é apresentado com um videoclipe requintado dirigido por Joana Colomar e produzido por Zissou. O vídeo é uma interpretação perfeita do universo onde essa colaboração vive. Tanto a estética, quanto a narrativa elevam a canção a um espaço audiovisual de elegância, poesia e sutileza, cedendo a proeminência ao toque e ao desejo. Filmado em 16mm e trabalhado com o olhar sofisticado de Colomar e sua equipe, o resultado é uma combinação intoxicante.

“Descobrir uma diretora com o talento e o comprometimento de Joana Colomar, que destilou e estilizou essa sensualidade, foi também o que nos fez sentir que o círculo estava completo e que chegou a hora de apresentar a música”, conta Jorge Drexler sobre Colomar.

A capa da canção é assinada pela jovem fotógrafa Sofía Colodrón. É uma bela representação da intimidade, capturada em analógico, como o resto das cenas do videoclipe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já sabíamos da relação de ambos os artistas, que reuniram com sucesso suas personalidades para nos oferecer uma música que queremos abordar repetidamente. Eles se conheceram no tapete vermelho de um Grammy Latino, de 2018, do qual o uruguaio saiu com três prêmios debaixo do braço. Ali começou um caminho que transformou a admiração mútua em colaboração, trazendo esses frutos interessantes. Precisamente, sua colaboração anterior, “Nominao” (escrita durante o último Grammy Latino, em pandemia) é agora indicada -paradoxo poético – a esses mesmos prêmios em sua edição de 2021. No dia 18 de novembro, a premiação deste ano será conhecida.