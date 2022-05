Johnny Depp imita Jack Sparrow fora do julgamento de Amber Heard

‘Ele está por aí em algum lugar, eu o vejo de vez em quando’, disse o ator se referindo ao personagem de ‘Piratas do Caribe’

O ator Johnny Depp voltou à corte do estado americano da Virgínia nesta segunda-feira para responder os questionamentos dos advogados de Amber Heard, sua ex-mulher que ele processa por difamação exigindo US$ 50 milhões após ela ter afirmado que foi vítima de violência doméstica no período em que esteve casada com ele.

A batalha judicial entre os dois atores chega agora à sexta semana e está prevista para terminar nesta sexta-feira. Nos arredores do tribunal, Depp foi visto em seu carro por um grupo de fãs, que manifestaram seu apoio ao ator.

Divulgado nas redes sociais neste fim de semana, o vídeo que registrou o momento mostra um fã que diz “você será sempre o capitão Jack Sparrow!”, em referência ao famoso personagem da franquia “Piratas do Caribe”, que Depp estrelou por cinco filmes. Um produtor da Disney afirmou que o ator não está nos planos para os próximos longas da saga, o que o ator vê como um boicote motivado pela acusações de sua ex-mulher.

“Ele está por aí em algum lugar. Eu o vejo de vez em quando. Ele aparece de vez em quando”, respondeu Depp imitando a voz da personagem.

Antes de seu carro partir, o ator também agradeceu aos demais fãs que disseram palavras em seu apoio.