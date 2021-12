João Guilherme tenta beijar MC Mirella, mas ela se esquiva

O evento Farofa da GKay tem rendido momentos interessantes. Um dos mais recentes aconteceu na noite desta segunda (7) quando o ator João Guilherme, 19, tentou dar um beijo em MC Mirella, 23, mas não obteve sucesso.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver uma conversa ao pé do ouvido entre ambos. Em determinado momento, Mirella parece dizer algo rápido para ele, que tenta uma aproximação, mas ela se esquiva e sai.



Em outubro, em entrevista ao canal do YouTube de Matheus Mazzafera, o ator João Guilherme revelou que vivia uma “amizade colorida” com a modelo e influenciadora Duda Reis, 20. Eles foram flagrados aos beijos em uma balada.



O filho do cantor Leonardo abriu o jogo sobre o atual status desse relacionamento. “Nada demais. Está rolando que a gente ficou duas vezes. Eu falei com ela: ‘você sabe que essa parada é amizade colorida, né?’ A gente é amigo e a gente se beija”, disse.



Porém, se depender da vontade de Duda, essa amizade colorida não vai virar algo sólido. Em respostas a perguntas feitas por fãs nas redes sociais, ela afirmou que não pretende namorar ainda.



O caso entre Mirella e Guilherme acontece após Mirella definir que quer se divorciar de Dynho Alves, atualmente confinado em A Fazenda 13 (Record). A funkeira tomou a decisão após ver no reality uma série de trocas de carinhos do marido com a influenciadora Sthe Matos.



“Partiu do Dynho a opção de assumir uma relação lá dentro do reality, seja ela qual for e até mesmo ‘fraterna’ como foi mencionado por ele mesmo. Mas cabe ressaltar que, além de público, existem a família, os fãs e eu, a própria Mirella”, escreveu a funkeira no Twitter.



Mirella considerou reprovável o comportamento do agora ex-marido de trocar carinhos e dormir na mesma cama que a influenciadora no reality. Segundo ela, a decisão de pedir o divórcio foi tomada após analisar o comportamento de Dynho na atração.

Na noite da última segunda-feira (6), o empresário Victor Igoh anunciou o fim de seu noivado com Sthe Matos. Ele fez um relato pelas redes sociais.



“Após ver novos vídeos ontem, nos quais minha própria companheira assume -através de códigos em um bate-papo com sua colega de confinamento [Aline Mineiro]- alguns atos físicos com o dito ‘amigo/irmão’ [Dynho], e um outro vídeo, ainda mais íntimo, que desconsidera -de forma exacerbada- o status que ela ocupa aqui fora e deveria ocupar lá dentro, de mulher comprometida, repensei tudo”, começou.



“Diante disso, levando em consideração o que eu quero para a minha vida, também os meus valores e a minha saúde mental e emocional, afirmo que, hoje, dia 6/12/2021, o meu noivado com Sthefane chegou ao fim”.