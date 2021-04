Joana Prado, ex-Feiticeira, sofre acidente de carro com a filha

A ex-Feiticeira disse que a motorista do outro carro estava sob efeito de entorpecentes, de acordo com a polícia

Joana Prado usou as redes sociais nesta quarta-feira, 7, para explicar que sofreu um acidente de carro com a filha, nos Estados Unidos. Kyara é fruto do relacionamento da ex-Feiticeira com o lutador Vitor Belfort.

“Ontem a gente teve um acidente de carro horrível, mas gracas a Deus estamos bem. Eu só tive fraturas no pé, alguns cortes e machucados leves. A Kyka também ta bem”, explicou Joana Prado, durante vídeo que publicou ao lado da filha no Instagram.

A ex-Feiticeira disse que a motorista do outro carro estava sob efeito de entorpecentes, de acordo com a polícia: “Infelizmente a mulher que bateu no nosso carro estava embriagada, estava usando drogas. Foram encontradas garrafas de bebida alcoólica no carro. Quando saímos do hospital, perto da meia-noite, os médicos não sabiam se ela iria sobreviver ou não”.

Joana Prado também fez um alerta para os seguidores não beberem e dirigirem, muito menos usarem drogas. “Não beba e dirija! Não use drogas! Tenha amor a sua vida e do próximo”, finalizou.

Estadão Conteúdo