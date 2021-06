Joabe Reis faz elo entre o jazz e hip-hop em feat. com Síntese no novo EP “I Just Wanna Breathe”

Em crítica ao sufocamento da arte nos dias atuais, a obra integra duas faixas, um curta-metragem e show de lançamento no Bourbon Street, em 03 de junho

Considerado um dos nomes mais i mportantes da música i nstrumental contemporânea brasileira, o trombonista, arranjador e produtor musical Joabe Reis apresenta seu novo EP I Just Wanna Breathe, uma obra de sonoridade i mpecável e de forte crítica sobre o atual momento da arte no Brasil e no mundo. O conjunto da obra resulta de uma colaboração com o grupo de rap Síntese e o pintor e desenhista Nathan Reis, que assina a capa. O l ançamento possui duas faixas que se completam e l evam o mesmo nome do EP, acrescidas do Nº1 e Nº2. A primeira, é i nstrumental e conta com performances solos de músicos convidados e a segunda, ganha a l etra e voz do rapper Neto. O EP será lançado no dia 02 de junho e virá acompanhado de um curta-metragem dirigido por Carlos Franco, com estreia prevista para o dia 17.

E para arrematar, Joabe Reis prepara um excepcional show de lançamento para o dia 03 de junho, no Bourbon Street – o premiado clube de jazz e blues, em São Paulo – onde além de tocar as músicas de seu disco lançado ano passado “Crew In Church”, o músico também promete tocar outras composições inéditas. O projeto Jazz.Br – o jazz no domínio brasileiro foi criado pelo Bourbon Street pensado em atender ao público que curte o jazz e seus derivados, feito por músicos nacionais. Também passeia pela boa música brasileira, trazendo não só grandes nomes, mas também os novos destaques da cena i nstrumental sempre no formato “na roda”, j á consagrado na casa. Já participaram do projeto: Hermeto Pascoal, Raul de Souza, Michel Freidensen, Bocato, Cesar Camargo Mariano, Filó Machado, Swami Jr, Naná Vasconcelos, Banda Mantiqueira, entre outros.

I Just Wanna Breathe é um grito de respiro para a arte: “esse EP levanta várias reflexões, mas a principal delas é o quanto a arte tem sido sufocada e, ainda assim, tem conseguido atuar como válvula de escape para a população em vários momentos”, explica Joabe. A capa possui diversos símbolos e elementos, cuja interpretação ficará livre ao público. Mas entre os mais significativos, se destacam os instrumentos de sopro amarrados pelas mãos e pescoços, simbolizando o enforcamento da arte e cultura, durante o período de pandemia.

A música Nº1 do EP conta com i lustres músicos convidados que performam notáveis solos de metais ao l ado de Joabe. No trompete, está Sidmar Vieira, que faz parte da Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo, no sax tenor está Josué Lopez – músico, compositor e arranjador, que j á tocou com Djavan, Ivan Lins, Alcione, Hamilton de Holanda, entre outros – e no Flugel está Bruno Santos, também conhecido por tocar com aristas como Djavan, João Bosco, Jorge Vercillo, Ivan Lins, Anitta e Silva. Além das performances de Ricardo Braga, percussionista da Orquestra Rumpilezz, André Vasconcellos, no contrabaixo, Cleverson Silva, na bateria, e Agenor de Lorenzi, no teclado.

“Trazer o hip-hop para perto do jazz” é como Joabe descreve a direção que está seguindo e que pretende guiar seus próximos lançamentos. “Esse movimento, que busca unir essas fortes vertentes da música negra americana, já vem acontecendo de forma consistente em Los Angeles, através de músicos como Robert Glasper, Christian Scott e Terrace Martin, que são grandes influências para mim”, afirma o músico, que conta também ter se inspirado no rapper Kanye West, para este lançamento, além de suas referências no R&B e Neo Soul.

Este EP marca um ano do lançamento de “Crew In Church”, o primeiro disco solo de Joabe, produzido pelo próprio músico em parceria com selo Batuki Records. O álbum é composto de 9 faixas e reúne importantes nomes da música instrumental como: Toninho Horta, Sidmar Vieira, Nelson Ayres, Josué Lopez, Robinho Tavares, Leandro Cabral, Diego Garbin, Cleverson Silva, Alberto Continentino e do trombonista nova-iorquino Elliot Mason, integrante da Lincoln Center at Orchestra, liderada pelo trompetista Wyton Marsalis.

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Bourbon Street | Rua Dos Chanés, 127 – Moema – SP

Reserva na casa: Rua dos Chanés 194 – de 2ªf.a 6ª.f das 12h às 18h, sábado e feriado das 14h às 20h – Sem taxa de conveniência

Reservas por telefone: (11) 5095-6100 de Terça a Sábado das 12h às 19h, Domingos de 12:00 às 17:00.

Data: 03/06/2021 – 5ª.feira

Horário: 19h30

Abertura da casa: 17h30

Duração: 80 minutos aproximadamente

Couvert Artístico: R$ 50,00 antecipado / R$ 55,00 porta

Venda: Sympla

Classificação indicativa: 18 anos e 16 anos acompanhado de responsável

Capacidade: 145 pessoas

Estacionamento/ Valet: Não haverá serviço durante a pandemia