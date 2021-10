Jeza da Pedra lança single “Poeira Cósmica”

“Poeira Cósmica” integra novo EP do rapper carioca pelo selo LAB 344

Após o lançamento do clipe “Distante de você”, o rapper gay Jeza da Pedra lança o single “Poeira Cósmica”, com produção de Kassin. A faixa estará no EP de love songs “Arquitetura da Despedida (Sete Estações)”, cujo lançamento acontecerá em novembro via Lab 344. Flertando com o trap, R&B e indie pop, a faixa possui um clima sexy e sombrio e tem participação especial da cantora Clara Soly.

Ouça “Poeira Cósmica”: https://jezadapedra.lnk.to/poeiracosmica

Antecipado pelos singles “Oásis da Ilusão” e “Distante de você”, o novo EP abordará temas relacionados à solidão do gay negro e as etapas de luto e superação pós desamores. Em “Poeira Cósmica”, Jeza percorre o caminho do vazio e da dor resultante de uma relação mal sucedida. A jornada da superação é traçada tomando consciência de que as memórias boas e ruins pertencem ao passado e que o restante “vai virar poeira cósmica sem culpa ou frustração”.

Assista ao clipe “Distante de Você”: https://youtu.be/I_-cMBISLZs

O artista iniciou sua carreira em 2017 com o EP “Pagofunk Iluminati”, acompanhado da banda Afrojazz no show de estreia. Possui parcerias com produtores de peso como Rick Beatz, UBUNTO e Alexandre Kassin, com quem lançou o elogiado EP “Jeza Kassin” em 2019. Além do novo EP, Jeza também trabalha em um álbum de afro-sambas futuristas antecipado pelo single “Vento de Oyá”, com previsão de lançamento para o ano que vem.

Ouça “Pagofunk Iluminati” (Deluxe): http://bit.ly/PagofunkIluminatiDLX

Ouça “Jeza+Kassin”: https://lab344.lnk.to/JezaKassin

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ouça “Vento de Oyá”: https://links.altafonte.com/ventodeoya

Ouça “Oásis de Ilusão”: https://jezadapedra.lnk.to/oasisdeilusao

Enquanto isso, é possível ouvir os singles de “Arquitetura da Despedida (Sete Estações)” em todas as plataformas de música.

Ouça “Poeira Cósmica”: https://jezadapedra.lnk.to/poeiracosmica