Jessica Alba diz que não se sentia ‘digna’ de atuar no início da carreira

A atriz Jessica Alba, 40, revelou que se sentia insegura no começo de sua carreira e que foi sua pior crítica durante anos, por isso não considera que teve alguma experiência realmente divertida enquanto estava filmando. “Não me sentia digna”, disse a artista.

“[Eu estava] extremamente insegura sobre minhas habilidades como atriz. Me senti muito julgada”, comentou ela, em entrevista ao podcast Let’s Be Real com Sammy Jaye da iHeartRadio, reproduzida pela revista People.

Alba atuou em filmes como “Quarteto Fantástico” (2005) e “Idas e Vindas do Amor” (2010), e ainda revelou que ficava “paralisada de medo”.



“Eu simplesmente admirava as pessoas que eram presunçosas no set”, continuou. “Parecia que eles estavam na zona e você poderia dizer quando alguém está na zona e quando ela simplesmente se sente bem”, disse ela, afirmando que por um tempo ficou feliz em se afastar da atuação.



“Fazer uma pausa por tanto tempo e, literalmente, não ter nenhuma consequência se funciona ou não, me permite ter a liberdade como um contador de histórias para estar completamente presente e experimentar as coisas e eu realmente amo isso. E foi trazendo minha verdadeira alegria”, refletiu.



Ela ainda completa que os resultados foram muito decepcionantes, “especialmente em Hollywood”. “Eu estava tipo, ‘Isso está tão fora do meu controle! Por quê?'”, continuou.

Ela explica que foi necessário aprender a olhar para as situações com uma perspectiva mais positiva. “Isso liberta você do que está fora de seu controle e permite que você esteja presente no momento e aproveite ao máximo o que você tem.”